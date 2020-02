Karen Schwarz amenaza a Rodrigo González: “Ten mucho cuidado, con mi hija no te metas”

Rodrigo González compartió una imagen de la hija de Karen Schwarz en sus historias de Instagram. Esta publicación enfureció a la conductora de TV y le hizo esta advertencia.

“Muchos saben que desde hace dos años al señor Rodrigo González, a quien no lo conozco. Si eres feliz haciéndolo (hablando de ella), sigue haciéndolo si te da felicidad. A mí no me molesta. Lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija. (...) Si quieres usar videos para burlarte de la gente, hazlo. Pero de mi hija, no. Con mi hija no te metas”, indicó Karen Schwarz.

La conductora de ‘Mujeres al mando’ siguió con su discurso y lanzó una advertencia en la que le exige que no vuelva a usar material en el que aparezca su pequeña.

“Con mi hija no te metas. Y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija. Métete conmigo, si te hace feliz, sigue haciéndolo, no me afecta. Pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija. No te lo voy a permitir. Ten mucho cuidado. Tomalo como quieras, Rodrigo González”, se le escucha decir a Karen Schwarz en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Karen Schwarz amenaza a ‘Peluchín’: “Con mi hija no te metas, así que ten mucho cuidado"