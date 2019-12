Karen Schwarz salió al frente para defender a Cathy Sáenz de las duras críticas que recibe constantemente de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y pedirle que deje de incitar en sus seguidores el odio hacia su compañera en la conducción de “Mujeres Al Mando”.

Ello luego que la exproductora de “Esto es guerra” rompiera en llanto al referirse a las críticas que recibió en redes sociales por su desempeño en la conducción de la boda de Edison Flores y Ana Siucho y que denunciara que ha recibido amenazas de muerte vía Whatsapp.

“Ya basta de odios… Si no te cae, no te cae, pero en verdad llegar al punto de hacer doler en el fondo de su corazón a alguien creo que no es justo. Esto es la televisión, esto es nuestro trabajo, una cosa es la crítica y otra que no te gusta la persona, pero incitar de esa manera”, dijo inicialmente Karen Schwarz, quien evitó mencionar en todo momento el nombre a ‘Peluchín’.

“Yo pasé lo mismo hace mucho tiempo, pero todas somos diferentes. Mi corazón está lleno de amor por mi familia y no hay espacio para el rencor ni para el odio. Mi cabeza está curada, porque sufrí mucho, pero ahora veo a Cathy (Sáenz) y para ella es muy fuerte porque incentiva a muchas personas a que la sigan insultando", agregó.

La esposa de Ezio Oliva contó que cuando sube un Stories a su cuenta de Instagram junto a Cathy Sáenz, recibe decenas de mensajes en los que la insultan “y no es justo”. “Ella es mi compañera y la estoy aprendiendo a conocer y es una persona de un corazón muy grande”, agregó.

“Si tú no la conoces, no conoces a Jazmín (Pinedo), no me conoces, si no conoces a Susana Umbert y a un sinfín de mujeres que siguen siendo atacadas, no critiques. Aprende a conocer antes de inventar historias una tras otra, tratando de generar peleas entra Cathy y Jazmín, es totalmente falso y no crean esa falsedad”, manifestó en referencia a la imagen que ‘Peluchín’ compartió hace unos días en el que la exchica reality hacía unos gestos de molestia cuando su compañera estaba hablando.

Finalmente, Karen Schwarz aseguró que “no hay historias detrás. Somos tal cual, somos tres mujeres -más Ku-Mar- tratando de trabajar de forma amigable porque nos respetamos y creo que el respeto en este trabajo o en otro es fundamental”.

Karen Schwarz defiende a Cathy Sáenz de críticas de ‘Peluchín’: “Ya basta de odios”. (Latina)