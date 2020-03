Tras la ola de críticas que se generó en contra del programa ‘Mujeres al mando’ por una pregunta que se hizo sobre los caramelos de limón, Karen Schwarz aprovechó el programa de hoy para pronunciarse sobre la polémica y salir en defensa de la conductora Giovanna Valcárcel.

“El día de ayer aquí hemos recibido las tres conductoras a través de nuestro Instagram diferentes preguntas, muchas preguntas que fueron resueltas. A Giovanna Valcárcel le llegó una pregunta acerca del caramelo de limón, ella desde su postura como conductora lo que hizo fue trasladar esta inquietud no solamente de una, sino de tres o cuatro mamás, porque evidentemente es un tema que no todos manejamos. (...) Hizo la pregunta totalmente fresca y sin ningún problema porque no hay que censurar la pregunta de alguien. Lo que hizo ella fue hacerla y la nutricionista le recomendó que mejor sean frutas o productos naturales”, explicó la figura de Latina.

Karen Schwarz aclara por qué se hizo pregunta sobre los caramelos de limón. (Video: Latina)

“A raíz de esto se ha generado mucha inquietud y comentarios negativos. Lo que queremos hacer aquí en ‘Mujeres al mando’ es aprender, aprender de los especialistas”, agregó Karen Schwarz dejando en claro que lo único que hacen es trasladar las dudas que tiene el público.

Como se recuerda, el incidente ocurrió cuando las conductoras del espacio matutino conversaban con una nutricionista para conocer qué alimentos podrían ayudar a “combatir el coronavirus”, hecho que también fue cuestionado por personajes como Juliana Oxenford.

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford arremete contra ‘Mujeres al mando’ por jugos contra el coronavirus

Juliana Oxenford arremete contra ‘Mujeres al mando’ por jugos contra el coronavirus. (Video: ATV)