Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para disculparse nuevamente con Anahí de Cárdenas, luego de los comentarios que se hizo sobre el look que llevó en un avant premiere durante el programa ‘Mujeres al mando’.

“Hola Anahí, no nos conocemos pero el respeto que siento por lo mucho que sé de ti es grande. Admiración por la fortaleza con la que asumiste esta enfermedad y la manera cómo ayudas a muchos a ver la vida desde otra perspectiva. Una vez más te pido disculpas de corazón”, se lee al inicio de su mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

“Conozco a Danitza y es un ser humano con un corazón enorme y por mi lado jamás se me pasaría ni por un segundo hacer mofa del dolor de otro. Yo estoy luchando por el respeto desde mi posición por eso me duele mucho todo lo que se está diciendo y es totalmente falso. No entiendo y jamás entenderé las ganas de hacer daño. Mil disculpas una vez más. Si te sentiste ofendida o te dolió algo que se dijo, mil disculpas de corazón”, agregó la conductora de Latina.

Pese a las disculpas que ya habían hecho Karen Schwarz y Cathy Sáenz en su programa, Anahí de Cárdenas no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, la actriz solo respondió a las disculpas de Danitza García, una de las críticas de moda que comentó sobre su look.