La conductora de televisión Karen Schwarz se refirió a la infidelidad, un tema que ha sido muy sonado en esta semana y en la que se han visto involucrados diferentes personajes de la farándula y del deporte. Cuando le preguntaron si ella sería capaz de perdonar una traición por parte de su pareja Ezio Oliva, dijo que no lo sabe porque no pasó por esa situación.

“Te mentiría si te diría que jamás perdonaría una infidelidad, es muy difícil decirte ahora porque no lo estoy pasando. Ojalá que no lo pase, pero creo que nadie es quien para juzgar a otra persona si perdona o no. Cada uno vive su propia vida, su propia historia de amor, por eso es muy fácil para muchos decir que no lo perdones, pero la pregunta es: ¿tú perdonarías?”, expresó en diálogo con la prensa.

Asimismo, aceptó que hablar sobre dicho tema ha sido complicado para ella y consideró que debe ser “una situación muy fea” ser víctima de una traición por parte de una persona en quien depositas tu confianza y amor.

“Para mí ha sido muy complicado hablar de estos temas de infidelidad porque, gracias a Dios, no lo he pasado y espero que nunca me pase, pero nunca hay que escupir al cielo porque te puede caer en la cara, por eso es que para mí siempre ha sido muy difícil comentarlo. Debe ser una situación muy fea porque tu apuestas todo por esa persona, tus ilusiones, tus proyectos de vida, a corto y largo plazo, y de pronto que de noche a la mañana te enteres”, manifestó.

Karen Schwarz también contó el momento que vive con Ezio Oliva, a quien lo llama su “otra mitad", debido a que se siente vacía cuando no está cerca de él.

“Creo que hay un compromiso, no por regla ni por anillo de matrimonio, sino porque yo realmente amo despertar con eso, me encantar irme a dormir con eso. Cuando no está a mi lado me siento como vacía, evidentemente me quiero y me valoro como mujer, pero en él he encontrado mi otra mitad. Debe ser horrible pasar por un tema de infidelidad”, señaló.