Karen Schwarz preocupa a sus seguidores al revelar que sufre de lumbalgia (VIDEO)

Karen Schwarz preocupó a sus seguidores en las redes sociales al revelar que sufre de lumbalgia desde el último sábado y es por ello que su participación en el programa 'Mujeres al mando' se vio afectada.

"Muchos me están preguntando por Instagram que por qué he estado un poco tiesa en el programa, no me movía mucho y es porque estoy con lumbalgia desde el sábado por la noche aproximadamente", contó la conductora de televisión en una de sus historias de Instagram.

Pese a que ya acudió a una clínica para disminuirse el dolor, Karen Schwarz sostuvo que no han funcionado las inyecciones; sin embargo, espera mejorarse pronto.

"Ayer estuve en la clínica, me inyectaron pero igual no ha bajado el dolor. Es en la parte baja de la espalda, así que nada, esperemos estar mejor para mañana", agregó la modelo.

Cabe mencionar que la lumbalgia es un malestar físico que se produce en cualquier parte de la columna o la espalda y que va de moderado a incapacitante.