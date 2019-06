Karen Schwarz se quiebra en vivo al anunciar la salida de Magdyel Ugaz (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karen Schwarz fue quien tuvo que dar a conocer la salida de Magdyel Ugaz del programa 'Mujeres al mando' y no pudo evitar quebrarse en vivo al hablar del retiro de su compañera.

"Yo en lo personal no quería que llegara este día, no puedo creer que llegó el día. Lo hemos conversado tanto en interno las tres y pensábamos que solamente era una cosa así como espontánea, pero no", comentó con la voz entrecortada Karen Schwarz.

Asimismo, la conductora de televisión grabó un emotivo mensaje dedicado a Magdyel Ugaz, donde resaltó la calidad de persona que es la actriz peruana.

"Yo llevo recién ocho años en la televisión y tengo que decirte que eres la cosa más maravillosa que me ha podido pasar. Eres luz, eres el ser humano más maravilloso que he podido conocer y te agradezco por tanto. Te agradezco por haber hecho de este proyecto una aventura a la cual tú ni siquiera conocías", se escucha decir a Karen Schwarz.

"Te quiero mucho, más de lo que te puedas imaginar, te quiero mucho", finaliza la esposa de Ezio Oliva para luego acercarse a abrazar a su compañera.