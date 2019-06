Karen Schwarz revela terrible experiencia que vivió con producto cosmético que afectó su salud (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver un informe sobre los productos cosméticos nocivos que usan algunos salones de belleza en sus tratamientos, Karen Schwarz sorprendió al contar la terrible experiencia que vivió al usar uno de estos productos en el extranjero.

“Yo cuando tenía 19 o 20 años aproximadamente, me pasaron el dato unas chicas que trabajan en una aerolínea. Todas querían estar bien laceadas, entonces me pasaron el dato de esta persona y yo fui a este lugar, no es en Perú”, empezó su relato la conductora de televisión.

“Fui y a la semana de hacerme este tratamiento para lacearme (...) El pelo me lo dejaban maravilloso, pero yo a la semana me desmayaba y me desmayaba no solo una vez, me desmayaba dos veces. Yo no me había dado cuenta. Me hice el tratamiento dos veces y o coincidencia las dos veces que me hice el tratamiento fuera del país, me desmayaba”, contó Karen Schwarz.

Al percatarse de que su salud se veía afectada tras someterse al tratamiento de laceado, Karen Schwarz averiguó que su reacción se debía a que el producto tenía demasiado formol, por lo cual pidió a sus seguidoras estar atentas a los productos que usan al hacerse algún 'arreglito'.

“A raíz de eso tomé conciencia y efectivamente, investigando un poquito más, me di cuenta que el producto que me estaban aplicando tenía demasiado formol. Entonces, gracias a Dios luego me hice un estudio y no me pasó nada”, manifestó la esposa de Ezio Oliva.