Karen Schwarz da ejemplar respuesta a usuaria que llamó "feo" a su esposo Ezio Oliva (FOTOS)

Karen Schwarz decidió dedicarle un romántico mensaje a su esposo Ezio Oliva, a poco del viaje a México que realizará el cantante y lo alejará por un tiempo de su pareja y su pequeña hija.

"Te amo tanto!!! No puedo creer que ya faltan tan pocos días para que te vayas a México. Asumimos esta aventura con mucho amor y con muchos sueños, mitad de semana allá y los fines de semana acá. Lo lograremos juntos como un puño", escribió la conductora de televisión junto a una fotografía de Ezio Oliva.

Sin embargo, una usuaria de Instagram sorprendió al referirse al físico del artista peruano con un ofensivo comentario: "Qué hombre para más feo".

Al ver este ataque a su pareja en la red social, Karen Schwarz se dio el tiempo para ingresar al perfil de la mujer y revisar sus fotos antes de responderle.

"Me di el tiempo de entrar a ver tus fotos y lo único que te puedo decir es que tienes una linda familia, dos hijos que te alumbran el camino y un esposo que te debe de querer mucho. Si es feo o no, él está casado contigo porque te enamoraste de él por muchas razones y tú lo elegiste. Lo mismo me pasó a mí y yo no tengo por qué opinar para mal del hombre que elegiste como compañero de vida", contestó la modelo recibiendo el apoyo de sus seguidores.