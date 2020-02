Karen Schwarz: ausente por segunda vez en “Mujeres al Mando” y Cathy Sáenz habla sobre su situación (VIDEO)

Este lunes, Karen Schwarz volvió ausentarse en el programa “Mujeres al Mando”. Su compañera en conducción, Cathy Sáenz, se tomó unos minutos al inicio de programa para enviarle un caluroso saludo y desearle que se recupere pronto.

“Quiero mandarle un beso gigante a Karen, amiga mía de mi corazón, te mando desde acá un abrazo de parte de toda la producción, de parte de todos los chicos y chicas de ‘Mujeres al Mando’. Te quiero muchísimo, mejórate pronto y ya sabes que estamos contigo siempre, hasta el infinito y más allá”, dijo la Sáenz.

La exproductora de “Esto es Guerra” no brindó detalles sobre si Schwarz retornará a la conducción o sobre los motivos específicos que provocaron su alejamiento del programa que se emite por Latina.

En reemplazo de la esposa de Ezio Oliva estuvo la argentina Laura Borlini. Mientras que Belén Estévez y Dorita Orbegoso fueron las panelistas invitadas.

El viernes pasado, la modelo no se presentó a las instalaciones del canal de la Av. San Felipe y Ezio Oliva alarmó a todos los seguidores de su esposa luego que en Instagram compartiera una imagen en la que se pudo ver a Karen Schwarz en una camilla. Cabe precisar, que hasta el momento la pareja no se ha manifestado respecto al tema.

Por otro lado, en conversación con el diario Ojo, Borlini señaló que la ausencia de la modelo se debe también a temas emocionales. “Está agotada, pero no solo anímicamente”, señaló la argentina. “Ella siente que no tiene muchas fuerzas. Me comentó que hace un gran esfuerzo para hacer el programa, poner su mejor cara. Cuando llega el corte, te das cuenta cuánto le afectan los últimos meses de su embarazo y todo lo que está sucediendo (en redes sociales)”, añadió.

Además, Laura hizo hincapié en que los ataques que Schwarz viene recibiendo a través de las redes sociales están terminando por afectarla. “Yo creo que hay que parar un poco la mano en manera en general, no de algo en específico. Creo que es momento de hacer un pare ya, creo que la agresividad no nos lleva a nada”, aseveró.

