Karen Schwarz sobre tener más hijos: "Ezio Oliva seguro se hará la vasectomía"

Hace algunos días, la conductora de televisión, Karen Schwarz, sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que será madre por segunda vez.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Ezio Oliva publicó una fotografía en la que muestra su 'pancita' de embarazo junto a su esposo y su primera hija.

En conversaciones para Trome, Karen Schwarz reveló que le hubiera gustado tener 4 hijos, pero no tendría la ‘energía para eso’.

“He tenido mucho sueño en estos primeros meses, cosa que no me pasó con Antonia, pero tengo el apoyo de mi mamá. Yo creo que será una niña, Ezio va a estar rodeado de mujeres... y ahí creo que ya cerramos la fábrica”, comentó la ex Miss Perú.

Luego continuó con: “En mi caso somos cuatro hermanos y siempre he estado rodeada de varias personas, pero Ezio es hijo único. Me hubiera gustado tener 4 hijos, pero creo que no tendría la energía que necesito para eso, sería muy complicado no dedicarles tanto tiempo. Por ahora con dos estamos felices”, mencionó Karen.

Ahora, a la conductora de TV se le consultó sobre una posible vasectomía por parte de Ezio, y esto fue lo que respondió: “Cuando hablamos de cuidarnos a futuro me dijo que se iba a encargar de eso, así que seguro se la hará. Voy a cumplir 36 años, quiero dedicarles tiempo a mis hijos, a mi trabajo y a mi esposo, soy una mujer que estando embarazada no me olvido de mi esposo, eso es muy importante”.