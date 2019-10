Karla Tarazona a Christian Domínguez: “Él se paró aquí a hacer su show con Pamela" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Christian Domínguez explicara que su renuncia a Latina se debe a que el canal "no lo cuidó", Karla Tarazona no dudó en enviarle una contundente respuesta al cumbiambero.

“Creo que en vez de decir ‘a la próxima que me siente a un canal, a la próxima que vuelva a un sitio’, antes que eso yo creo que tienes que decir: voy a cuidarme más en hacer las cosas para que después mis compañeros no tengan que andar disimulando o haciendo cosas para que nadie me comience a atacar”, dijo en un primero momento Karla Tarazona.

Los demás conductores de 'Válgame' también criticaron la actitud de Christian Domínguez y señalaron que sería una estrategia para regresar con Isabel Acevedo.

“Él se paró aquí a hacer su show con Pamela y todavía se pusieron a imitar cómo fue el 'ampay'. Y el 'ampay', para empezar, fue emitido en otro lado y no acá”, agregó Karla Tarazona.