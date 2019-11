Karla Tarazona se emocionó hasta las lágrimas por regalo de misterioso galán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karla Tarazona causó gran alboroto entre sus compañeros de 'Válgame', luego de que llegaran al set del programa unos obsequios para ella.

Según contaron los otros conductores del programa, el romántico detalle que recibió Karla Tarazona había sido enviado por su nuevo galán.

“I miss you. See you soon. Always with love (Te extraño, te veo pronto. Siempre con amor)”, decía la dedicatoria en inglés que mostró Mónica Cabrejos.

Aunque Karla Tarazona se negó a dar más detalles de quien sería su nueva pareja, el popular 'Zorro Zupe' reveló que la conductora le dice de cariño "chanchito".