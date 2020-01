Karla Tarazona calificó de “mujer interesada” a Isabel Acevedo, luego que Christian Domínguez contara públicamente que la popular “Chabelita” todavía no le devuelve su camioneta y que le estaría pidiendo dinero para realizar la transferencia del vehículo.

“Christian ha dicho que ella le está pidiendo plata a cambio para traspasarle la camioneta. Ella (Acevedo) quiere que le paguen sus gastos y su abogado, eso suma más de US$4 mil. Como sea quiere plata, quiere sacar dinero por su tiempo de servicio”, sostuvo Karla Tarazona al diario Trome.

Cuando la expareja de Christian Domínguez fue consultada sobre si consideraba que la bailarina es una mujer interesada sostuvo que sí.

“Exacto, porque no le cuesta nada traspasar la camioneta, pero simplemente no le da la gana. Que se dé por servida porque de combi pasó a tener camioneta y de bailarina pasó a tener una peluquería en tres años. La dejaron indemnizada, antes nadie sabía quién era, pero ahora se sabe quién es y no por algo bueno que hizo. Ahora quiere cobrar su CTS, pero que aproveche que le dieron un nombre en la farándula", sostuvo.

Finalmente, la conductora de “Válgame” manifestó que no tiene idea si finalmente Isabel Acevedo devolverá la camioneta al cantante.