Karla Tarazona es enjuiciada por Leonard Leon por visita a sus hijos (VIDEO)

Karla Tarazona manifestó lo contenta que estuvo al celebrar el cumpleaños número 9 de su hijo mayor, Stefano, y también contó el padre de él, el cantante Leonard León, se portó con la criatura

"(Leonard) le envió su regalito por Glovo pero no lo llamó, que podemos hacer, no lo llama, no podemos insistir a que lo llame. Me imagino que está muy ocupado con tantas presentaciones", reveló Tarazona.

Sobre la conciliación con el padre de sus hijos, Karla Tarazona aseguró estar muy tranquila: "Me llamo el muy fresco a pesar de no ver a los niños como hace 10 meses para verlos como si yo prohibiera, pero yo no prohíbo absolutamente nada".

La conductora de TV está esperando a que el padre de sus dos hijos mayores proceda con la demanda: "Fuimos a las 3 citaciones que son, pero nunca llegamos a un acuerdo y el decidió proceder judicialmente, que me parece lo mejor, solo por régimen de visitas, en una vía judicial se pide mas peritajes psicológicos, estoy esperando a que o haga", aseguró.

Tarazona tuvo poco que decir sobre su examigo Alexander Blas, el príncipe de Gamarra, acerca del robo que sufrió: "No he visto la noticias y tampoco me interesa comentar, las personas que no aportan nada positivo a mi vida son eliminadas".

Sin embargo, Karla está consciente de la situación actual que se vive en las calles: "También he sido victima de robo en un momento, pero la inseguridad es cada día mas fuerte".