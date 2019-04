Karla Tarazona responde a Cristian Domínguez: "no me interesa lo que me diga, yo respondo por mis hijos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karla Tarazona respondió cuando se le preguntó sobre la manutención de las criaturas. Afirmó que Cristian Domínguez hizo bien al festejarle una fiesta a su menor hijo que tiene con ella. "Por lo menos lo hizo, eso es bueno".

Pero la conductora de televisión no se quedó callada con respecto a las afirmaciones del cantante, de que no se juntaría con ella para eventos: "Lo que el diga ya me tiene sin cuidado, yo respondo por lo que le doy a mis hijos, si a él le va bien, no me interesa, es más que claro con lo que han ocurrido este tiempo, ser hipócrita es ver a los dos parados en una fiesta, no tengo por que ser hipócrita con mi otro hijo".

Tarazona afirmó que no hay pendientes por tema de alimnentos pero sí por maltrato psicológico, y contestó así a las apelaciones de Domínguez: "obviamente tiene que apelar porque no puede quedar mal".

Aún está pensando si iniciará una demanda contra el líder de la "Gran Orquesta Internacional"

"Yo estoy tan feliz de darle a mis hijos y más reconfortante para mi, no importa con canje y sin canje canje y sin canje (...) cada quien muestra lo que quieres mostrar (en las redes sociales) lo que yo puedo opinar no interesa, lo que quiero es ver a mi hijo feliz", aclaró la conductora de televisión.

"Yo creo que ese tema (Nicola Porcella) ya se está exponiendo demasiado, y donde tiene que hablar es antes los fiscales, policías y no se que tan beneficioso les sale exponer este tema en televisión (...) para mí que se le pasó la mano en la fiesta y punto", comentó Karla Tarazona sobre el tema.