Tras los polémicos ‘ampays’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, difundidos en el programa “Magaly TV: La Firme”, la conductora Gisela Valcárcel realizó un video en redes sociales para criticar al espacio televisivo por no respetar la privacidad de las personalidades públicas y sus familias.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, expresó en su cuenta de Instagram.

Gisela Valcárcel y su posición frente la exposición de casos de infidelidad en TV

Tras estas declaraciones públicas de Gisela, la conductora Karla Tarazona habló para el programa “Magaly TV: La Firme” y señaló que el desaparecido programa de Valcárcel, “El gran show”, no respetó su relación con Christian Domínguez y no le advirtieron sobre el romance del cumbiambero con la bailarina Isabel Acevedo.

“A veces la gente es doble moral y por eso yo digo que aquellas personas que dicen ‘bendiciones y que Dios te bendiga o que te vaya bonito’, para mí es la gente más hipócrita que pueda existir”, expresó Tarazona.

“En su momento (no le importó mi dolor), cuando sucedieron las cosas (la infidelidad de Christian Domínguez), sí fue un momento muy complicado porque muchos de ese entorno me dieron la espalda e hicieron como sino les importara nada porque era su beneficio económico y del programa”, añadió Karla de manera tajante.

