La nueva temporada de “Yo Soy”, exitoso programa de talentos de la imitación, nos la trajo de vuelta. Katia Palma regresó a la televisión para ocupar el lugar que con justicia se ha ganado, a pesar de la polémica, la silla de jurado le pertenece. Tras 26 temporadas, el formato parece inextinguible.

Yo creo que ‘Yo soy’ tiene algo especial que la gente le gusta. Además de estar dirigido a públicos de diferentes edades, creo que es el único programa que le ha dado oportunidad a gente que no es conocida, a ese talento nuevo que siempre soñó con vivir del arte y que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarlo.

“Yo Soy le cambió la vida a muchos de los participantes.

Y creo que esa es la razón del éxito del programa, les permitió a muchos de sus integrantes desarrollar un camino en el arte de la imitación. Y lo más importante, el público se identifica con esas historias de éxito, se ve reflejado en ellos.

Además de talento, también hay mucho humor.

Por supuesto, también a la gente le gusta divertirse. ‘Yo soy’ tiene bastante humor, la pasas bien y ya es como una costumbre para muchos televidentes. Como nos hemos alejado un buen tiempo, el público estaba extrañando el formato.

Ahora en estos tiempos de crisis lo que se necesita es algo de diversión. Todos la estamos pasando muy mal.

¿Quieres que te diga la verdad? Estoy muy triste, hay gente que no tiene absolutamente nada y de qué vive. Yo me mantengo un poco de la chamba del canal, ¿pero la gente qué vive totalmente del teatro? ¡Pucha! Yo soy parte de ellos y me da pena que muchos compañeros se hayan quedado sin nada.

Aún está vigente esa falsa percepción de que el artista que sale en televisión, o en teatro, vive cual estrella de Hollywood...

Tú más que nadie sabes cómo es realmente este mundo del artista en el Perú. A mí me entra muchas veces momentos de angustia cuando veo que no hay fecha para empezar a trabajar en el teatro. Es lo que también me moviliza y me pongo nerviosa, detrás mío hay profesionales que vivían de lo mío, todo es una cadena.

Y además de la ansiedad por el futuro, tuviste que soportar el rumor de la fiesta en tu departamento.

Cuando pasó eso, el único titular que se mantuvo fue: ‘Katia Palma organiza fiesta’ y obviamente, ese tipo de información la gente se la va a creer de arranque. El artista aguanta odios e insultos para que pueda, en el momento indicado, recién decir su verdad.

¿La verdad fue..?

Estaba en mi departamento conversando con algunos de mis vecinos y admito que con el volumen alto del equipo de sonido. No había nadie extraño y menos hubo fiesta, todo se aclaró.

Pero te afectó...

Porque la gente es muy cruel, puede ser muy mala y te juzga por algo que no sabe. Y tú como personaje público, a veces, tienes que escuchar de todo y callar.

Muchos se olvidan que los personajes públicos, también son seres humanos, como cualquier otro...

Exacto. Cuántas veces yo he llorado en la ansiedad de no saber qué va a pasar, pero también he reído. Todo el mundo se ha tomado una chela como yo y ha hablado por teléfono más de de la cuenta. Los artistas también tenemos que pagar la luz, el alquiler, y además ver por tu familia, tus padres. Eso, siempre deben recordarlo.

Perfil

Katia Paalma es actriz y conductora de televisión. Su carrera artística se ha desarrollado en diversos programas de televisión y espectáculos de stand up comedy. Su participación como jurado en “Yo Soy”, le ha dado gran popularidad.