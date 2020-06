Hace un mes, Katia Palma fue intervenida en su domicilio en Miraflores por agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito por incumplir con la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

El hecho se produjo luego que los efectivos recibieran una denuncia de los vecinos debido a que la actriz cómica y sus acompañantes habrían estado haciendo mucha bulla. Frente a ello, acudieron a su domicilio para constatar qué ocurría.

ROMPE SU SILENCIO

En una entrevista con Mujeres a mando, la popular conductora de TV negó haber armado una fiesta como asegura sus vecinos quienes denunciaron en su momento.

Según la actriz cómica, ella se reunió con sus vecinos en el departamento continuó donde vive ella, para coordinar las compras semanales que realizarían de alimentos porque ellos se han organizado de esta forma en la cuarentena.

“Hace tiempo quería conversarlo. Yo vivo en un edificio donde tres departamentos nos hemos hecho muy patas, nos organizamos como amigos. Cuando empieza la cuarentena, dijimos que salga uno cada semana para comprar para todos. Nos organizamos como si fuéramos ’romies'. Ese día vino la policía y no estábamos en mi casa. Le contamos la situación a los policías”, comentó Palma.

Luego continuó con: “nosotros como propietarios dijimos que nadie externo entre al edificio. Los policías vinieron y nos identificamos y nos dicen bajen el volumen. Ese fue nuestro error. Me siento culpable de haber subido un poco el volumen. Me muero antes (de hacer una fiesta), yo a mis amigos no los veo, no me parece, es injusto, esa fue la verdad”, agregó .

