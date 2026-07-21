A pocos días de la transferencia de mando, la presidenta electa Keiko Fujimori recibió al embajador de Chile, Milenko Skoknic, para coordinar los detalles de la próxima visita al Perú del presidente chileno José Antonio Kast.

La reunión incluyó temas relacionados con la seguridad y la migración irregular, además de la posibilidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Perú y Chile en esas materias.

Más adelante, Fujimori también sostuvo un encuentro con el alcalde de Magdalena, Francis Allinson. Posteriormente, llegaron al local de Fuerza Popular, en San Isidro, los congresistas Héctor Ventura, Patricia Juárez, Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, junto con el vicepresidente electo, Miguel Torres.