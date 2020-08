Kelly Osbourne sorprendió a todos sus seguidores con su radical cambio de apariencia tras perder 38 kilos. Mediante sus imágenes de Instagram, se podía ver la nueva figura de la hija del cantante Ozzy Osbourne. Ella decidió revelar cómo fue ese proceso para ella.

En una entrevista al podcast Hollywood Raw, Osbourne habló sobre la manga gástrica a la que se sometió y todos los procesos que llevó por la cirugía. “Me hice la manga gástrica. Todo lo que hace es cambiar la forma de tu estómago. La tuve hace casi dos años. Nunca jamás mentiré al respecto. Es lo mejor que he hecho”, afirmó.

Sin embargo, la cantante y actriz reconoce que más allá que cambiar su cuerpo con una operación, debía cambiar sus hábitos. Es así que dejó de beber alcohol, empezó a ir a terapia y la meditación la ayudó a mejorar su ansiedad.

Del mismo modo, contó que también realizó una terapia de pérdida de peso antes de la operación. “Solo es un empujón en la dirección correcta. No resuelve todos tus problemas. No es un arreglo rápido”, señaló.

Osbourne afirmó que esta no es una operación para todos y que cada persona tiene un camino diferente. “Nunca quiero mentir sobre nada de lo que he hecho. Siempre quiero compartir lo que he hecho para que la gente también pueda hacerlo”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

Especialistas advierten sobre el peligro de las ‘dietas rápidas’ para perder peso

Especialistas advierten sobre el peligro de las ‘dietas rápidas’ para perder peso 02/08/2020