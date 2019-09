El valor de la verdad EN VIVO: ¿Michelle Soifer perdió un hijo de Kevin Blow?

Síguenos en Facebook

Kevin Blow confesó en 'El valor de la verdad' sobre la relación que tuvo con Michelle Soifer y sus revelaciones alimentará la polémica entre los usuarios.

En el adelanto mostrado por el conductor del programa se escuchó decir al cantante dominicano decir que "ella" lo llamó avisándole que se había hecho una prueba de embarazo y el resultado salió positivo.

"Ella me llama y dice que está embarazada y yo le digo, pero cómo así y ella me dice: 'sí estoy embarazada, estoy asustada, me hice una prueba'", dijo Kevin Blow.

Asimismo también reveló un episodio de violencia que vivió con Soifer. El cantante reveló que su expareja le lanzó una cachetada en el rostro.

"Se para y me da una cachetada en la cara. Entro al baño, me miro y tengo la nariz doblada. Yo agarro las dos manos de ella y le hago fuerza, le pongo la rodilla en el muslo y le digo: pídeme perdón", expresó.

Otra confesión de Blow es que Michelle Soifer le habría sido infiel con Jefferson Farfán.

Preguntas en vivo

1.- ¿Te fue infiel Michelle Sofier?

Respuesta: Sí (Verdad)

2.- ¿Le fue Michelle Soifer a Kevin Sabater contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

Algunas preguntas que responderá Kevin Blow

- ¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar?

- ¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

- ¿ Aún amas a Michelle Soifer?

- ¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

- ¿Afanaba Josimar a Michelle Sofier cuando estaba contigo?