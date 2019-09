Kevin Blow sobre declaraciones de Chris Soifer: “Tengo pruebas para desmentir lo que dijo”

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones de Chris Soifer en “El Valor de la Verdad”; Kevin Blow quiso dar su versión de los hechos y, por ese motivo, se comunicó con Mirella Paz, conductora de Mujeres al Mando.

El cantante urbano dijo tener muchas pruebas para desmentir todo lo que dijo Chris Soifer, además amenazó con volver a sentarse en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

“Es increíble que están haciendo por distraer lo que yo conté y victimizarse (...) tengo tantas pruebas que podría desmentir todo lo que ha dicho. Te juro que yo hasta vuelvo esta semana que viene a Perú a sentarme en El Valor de la Verdad”, comentó Kevin Blow.

Luego continuó con: “Y que ella haga lo mismo para que veas lo que ella es. Eso que están haciendo es algo tramado por ellas. ¿Por qué no va ella y se sienta? Manda a las más llorona al programa”.

Kevin Blow aseguró que calló muchas cosas: “Hay tantas cosas que yo callé para no hacerle daño (...) No quiero responderle y hacerle un daño, pero me están obligando por amor a mis hijas que están allá”, añadió.