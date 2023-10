El cantante surcoreano Kim Hyun Joong, conocido por su icónico papel en el exitoso drama “Boys Over Flowers” y por ser ex integrante del influyente grupo SS501, regresa a Lima para un esperado mega concierto que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2023 en el Costa 21 en San Miguel. Este evento forma parte de su gira internacional “Rising Impact Kim Hyun Joong Tour 2023″, que emociona a los fans de toda Latinoamérica. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La productora de conciertos Studio PAV LATAM ha confirmado el emocionante regreso de Kim Hyun Joong a tierras peruanas, como parte de una gira que también incluirá once ciudades de América Latina. Este anuncio ha generado una gran expectación y felicidad entre los seguidores de la estrella surcoreana, quienes han esperado ansiosamente su regreso a los escenarios de la región.

Kim Hyun Joong, un polifacético artista surcoreano, se ha destacado como cantante, compositor y actor a lo largo de su carrera. Su debut en 2005 como líder y vocalista de SS501 lo catapultó a la fama, y desde entonces, ha mantenido una presencia destacada en la escena del entretenimiento.

El actor coreano ganó notoriedad internacional gracias a su participación en el programa de televisión “We Got Married” y su papel protagónico en el icónico drama “Boys Over Flowers”. En 2011, emprendió su carrera en solitario con el lanzamiento de su álbum debut “Break Down”, convirtiéndose en el primer artista solista en vender 100,000 copias en solo dos semanas después de su lanzamiento. Su éxito continuó con el lanzamiento de su segundo mini álbum, “LUCKY”, y el sencillo “Marry Me, Marry You”.

Kim Hyun Joong ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera, incluyendo el cuarto premio de popularidad en los premios Seoul Drama Awards y el premio a la popularidad en la categoría televisiva de los premios Baeksang Arts Awards, así como el segundo premio al ícono más popular en los premios Style Icon Awards.

Su influencia también se ha extendido a la pantalla chica, protagonizando el drama “Playful Kiss” en 2010 y ganando el premio a la popularidad en los premios MBC Drama Awards. Después del último álbum de SS501, Kim Hyun Joong lanzó su primer álbum en solitario “Break Down” en 2011, seguido por “LUCKY” y “ROUND 3″ en 2013.

Tras un breve retiro de la escena pública, Kim Hyun Joong regresó en 2018 protagonizando el drama “When Time Stopped”, consolidando aún más su estatus como un ícono del entretenimiento surcoreano.

La llegada de Kim Hyun Joong a Lima promete ser un evento inolvidable para sus fieles seguidores, quienes tendrán la oportunidad de presenciar en vivo la magia y el talento de este destacado artista. La cita es este 12 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel, las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Durante este evento, los fans de Kim Hyun Joong también podrán participar en actividades con el artista a través de Paquetes de Beneficios, los cuales incluyen mercancía oficial del tour, asistencia a la sesión de sound check, la oportunidad de tomarse una foto grupal junto a Kim Hyun Joong ¡y mucho más! Los paquetes de beneficios se venden por separado y salen a la venta el 25 de Septiembre 17h por Kpoptickets.com. Para hacer uso de estos beneficios es necesario presentar prueba de la entrada al concierto.