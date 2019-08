Kim Kardashian confiesa que gracias a Paris Hilton se hizo conocida

Síguenos en Facebook

La socialité, influencer y reconocida empresaria estadounidense, Kim Kardashian, se animó a confesar la importancia que tiene la actriz Paris Hilton en su vida desde que la conoció.

En una conversación con su hermana Khloé, Kim indicó que ella haría cualquier cosa por Paris, ya que la considera un maravilloso ser humano y una persona en quien confiar. Incluso, dijo que no se negaría a nada que la también modelo le solicitaría.

En un adelanto de la nueva temporada del reality "Keeping up with the Kardashians", que se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de septiembre, la socialité mencionó a su hermana que participará en un videoclip de Paris, "Best Fried's Ass".

Además, la empresaria recordó que se hizo conocida en el mundo del espectáculo de Estados Unidos, gracias a su amistad con Paris Hilton.

De acuerdo con los medios de ese país, la amistad se fortaleció hace unos años cuando Paris atravesó un problema. En el 2006, ambas hicieron un viaje a Ibiza y Kim apoyó a la actriz cuando ésta fue sentenciada a prisión debido a manejar con la licencia vencida.