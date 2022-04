Korina Rivadeneira dio una entrevista al programa “Estás en todas” de América TV y dio detalles de su matrimonio con Mario Hart.

En conversación con la conductora Natalie Vértiz, la modelo venezolana solo tuvo halagos para su esposo, a quien considera “la mejor persona del mundo”.

“Él es súper bueno, súper engreidor, yo siento que tengo al esposo perfecto. Podrá tener sus defectos, pero como ser humano, como esposo me apoya en todo. Yo siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, la persona que yo necesito”, expresó.

“Me apoya, siempre está conmigo, me defiende como no tienes idea, me trata súper bien y me consiente. es muy maduro porque me ha enseñado, desde que estamos juntos, que el amor que nosotros tenemos es mucho más importante que todo”, añadió.

Sin embargo, no todo es color de miel en el matrimonio Rivadeneria Hart, la exintegrante del reality “Esto es guerra” confesó que su vida íntima con Mario se ha enfriado. “Algunas cosas se van enfriando naturalmente, como por ejemplo, la vida más íntima. Me imagino que es normal”, reveló.

Ante esta respuesta, la conductora Natalie Vértiz le dio un consejo a su amiga. “No te preocupes amiga, ya encontrarán el momento de calor”, dijo la presentadora entre risas. “Ya los encontré, pero duró poco”, respondió la esposa de Mario Hart.

Cabe mencionar que Korina está en la dulce espera de su segundo bebé Ella ya no encuentra en el reality “Esto es guerra”, pero recientemente presentó la película “¿Quién Dijo Detox?”.

