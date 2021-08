Este sábado se dio la gran final de “Reinas del Show” y luego de la presentación de Korina Rivadeneira, Milena Zárate y Leslie Moscoso, se conoció quién fue coronada como la ganadora.

Se trata de Korina Rivadeneira, quien bailó “Unchained Melody” de la película “Ghost” en su última ronda. Gracias a los votos del jurado, la venezolana consiguió hacerse del primer puesto del reality.

Asimismo Leslie Moscoso obtuvo el tercer puesto tras bailar el tema “My Heart Will Go On” y Milena Zárate ocupó el segundo puesto tras danzar “I Don’t Want to Miss a Thing”.

Una hora antes, Carla Rueda fue la primera eliminada y agradeció a Valcárcel por el apoyo durante su estadía en el reality. La segunda eliminada fue Jazmín Pinedo.

La semana pasada, Leslie Moscoso volvió al reality luego que Allison Pastor renunciara en vivo al programa. “Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que esta hablando y realmente doy un paso al costado y quien tenga que ganar la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, señaló en dicho momento al abandonar el set.

Cabe señalar que el reality de América TV es conducido por Gisela Valcárcel y en él participan Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho como jurado.

