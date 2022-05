Poco después de contraer matrimonio civil en un juzgado de California (Estados Unidos), Kourtney Kardashian y Travis Barker viajaron a Italia para darse el sí frente a sus familiares y amigos más cercanos en una ceremonia íntima.

La estrella del extinto programa “Keeping Up With the Kardashians” y el baterista de Blink-182 celebraron su boda religiosa al aire libre en el Castillo Brown del siglo XVI ubicado en el pueblo de Portofino.

Entre los invitados se encuentran los hijos de la empresaria, Mason (12), Penelope (9) y Reign (7), además de los hijos de Travis, Landon (18), Alabama (16), así como su hijastra, Atiana De La Hoya (22).

Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, así como la madre de Kourtney, Kris Jenner, también asistieron a la boda. Los grandes ausentes fueron las exparejas de los novios, Scott Disick y Shanna Moakler.

Se trata de la tercera unión que celebran Kourtney y Travis. La empresaria y el baterista contrajeron matrimonio en Las Vegas en abril, sin embargo, luego que conoció que esta boda no tuvo validez legal.

El pasado 15 de mayo, la pareja se casó legalmente en Santa Bárbara, California, y tuvieron como testigos a Mary Jo “MJ” Campbell, abuela materna de Kourtney, y Randy Barker, padre del baterista.

