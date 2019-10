Kurt Villavicencio a mamá de Doménica: Nosotros estamos más indignados que tú

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones y confesiones de Doménica Delgado en "El Valor de la Verdad" sobre cómo fue su relación amorosa con Pedro Moral. Su madre -cuenta- que recién se enteró de ciertos pasajes de la vida de su hija y que la estima que tenía sobre el ex de su hija ha cambiado.

La señora Rocío, la mamá de Doménica dijo que siempre supo de los problemas que tenían como parejas y que ambos siempre lo llamaban para quejarse el uno del otro. "A los dos los aconsejaba como mis hijos", comentó.

Sin embargo, tras el testimonio de agresión del que habría sido víctima la joven modelo, que según contó en "El Valor de la Verdad", fue empujada de un auto por Pedro Moral, la madre de Doménica comentó que le tenía un cariño al ex de su hija. "Hasta el sábado sí le tuve afecto a Pedro, a raíz de lo que me enteré las cosas han cambiado definitivamente", afirmó.

Pese a ello, las palabras de la señora Rocío no convencieron a Kurt Villavivencio, quien le cuestionó que los panelistas del programa estaban más indignados que ella. "El sábado recién me entere y yo la voy a defender contra todo", aseguró la madre de Doménica.

"No siento ni odio, ni nada. No soy quien para juzgarlo. Me siento indignada porque es mi hija", finalizó.

Kurt también increpó la actitud de las amigas de Doménica quienes acompañaron a la modelo a la grabación del programa. "Ese día en El Valor de la Verdad, cuando hablaban de los golpes y las agresiones, y que 'es de mi propiedad', tú y tu otra compañera como que se reían. Aquí nadie está aplaudiendo una agresión, Melisa", dijo el conductor evidentemente ofuscado por el tema.