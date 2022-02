La modelo e influencer Kylie Jenner se convirtió nuevamente en madre y compartió la primera imagen de su segundo bebé, fruto de su relación con el rapero estadounidense Travis Scott.

La millonaria empresaria confirmó la noticia con una tierna fotografía publicada en su cuenta de Instagram, en donde muestra la mano del bebé. “2/2/22″, se lee en la leyenda de la publicación, con lo que se presume que dio a luz hace cuatro días.

Aunque la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” no ha confirmado el sexo de su segundo bebé, el emoji de corazón azul que acompaña su post en dicha red social deja entrever que se trataría de un niño.

El nuevo integrante de la familia Scott-Jenner llega poco después del cumpleaños de Stormi Webster, quien cumplió cuatro años el pasado 1 de febrero.

Recordemos que la empresaria de 24 años de edad confirmó su embarazo en septiembre del 2021 a través de un video donde aparece recibiendo un ultrasonido de su bebé.

A diferencia de su primera gestación, la cual decidió mantener en secreto, Kylie Jenner decidió compartir con sus seguidores algunas postales donde muestra los preparativos para recibir al nuevo integrante de su familia.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo le dice tóxica a Sheyla Rojas

Ethel Pozo le dice tóxica a Sheyla Rojas https://www.americatv.com.pe/