Hace unas semanas, usuarios en redes sociales criticaron a Ricardo Mendoza y Jorge Luna luego de que se difundiera un video de uno de sus shows en donde se refieren a la selección peruana de futsal down.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no se nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo Jorge Luna en pleno show ante sus seguidores.

Dichas declaraciones fueron tomadas con gracia por parte de los espectadores ya que se escuchó la risa de varios asistentes. Asimismo, Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y agregó: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”, indicó Mendoza ante el público espectador.

La Asociación Peruana de Síndrome de Down se pronuncia

“Este tipo de burlas, en ocasiones, hacen más daño que un golpe. Sé que no lo volverán a hacer. Cuídense”. Con esta frase, el actor y autogestor de la Sociedad peruana de síndrome Down Jaime Cruz Juscamaita junto a los deportistas de la Selección Peruana de Futsal Down y jóvenes líderes del Colectivo Down Perú Edgard Gómez y Josué Risco, expresan sus sentimientos y hacen un llamado al respeto y la empatía, ante los comentarios de burla que hicieron los conductores del programa de “Hablando Huevadas” en torno a la 3ra Copa del Mundo de Futsal Down - Lima 2022.

#NoEsGracioso es el título de la pieza audiovisual, que pretende llamar a la reflexión, no sólo a quienes utilizan la condición del síndrome de Down en narraciones de supuesto “humor”, sino sobre todo a la audiencia que aplaude este comportamiento. Aquello motiva a que en muchos círculos sociales se siga considerando natural o “normal” mofarse de lo que nos hace diversos; contribuyendo de esta forma a la discriminación y segregación.