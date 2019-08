'La Casa de Papel': actor que da vida a 'Rio' sorprende con foto de cuando era bebé

Síguenos en Facebook

Miguel Herrán, actor que da vida a 'Rio' en la exitosa serie "La Casa de Papel", enterneció a sus millones de seguidores al compartir una fotografía de su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, el actor español publicó una fotografía en la que muestra su apariencia de cuando era apenas un bebé.

"Era pequeño, ignorante, calvo, vulnerable... pero sobre todo... era feliz", escribió Miguel Herrán como leyenda de su instantánea que alcanzó más de 515 mil 'Me gusta' en menos de un día.

Asimismo, varios de sus seguidores resaltan que sus rasgos físicos no han cambiado mucho, mientras que otros se muestran preocupados porque el mensaje es un poco triste y temen que el actor esté pasando por una depresión.

Las sospechas de muchos de sus seguidores se debe a que no es la primera vez que Miguel Herrán se muestra triste en las redes sociales.

"Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... no voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", escribió junto a un video en el que aparece llorando sin dar mayores explicaciones.