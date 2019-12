‘La Chama’ aseguró que Christian Cueva le pagó a policía para que no le ponga papeleta

La modelo Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’ en la farándula limeña, se presentó en el programa de Magaly Medina y reveló algunas conversaciones que tuvo con la esposa de Christian Cueva.

Pamela López le pedía pruebas de todo lo que dijo en El Valor de la Verdad, pues en sus declaraciones, ella involucraba a su esposo.

“¡Pensé mil veces antes de escribirte por muchos motivos que están demás mencionarlos, pero si me atrevo a hacerlo es solo por una razón! La verdad que yo merezco saber (...) me imaginé cualquier cosa menos lo que ayer relataste, yo le comenté a mi esposo y él me dio una versión muy diferente a la que tú relatas”, se lee en uno de los mensajes que le envió la pareja del popular ‘Aladino’.

CHRISTIAN CUEVA Y SU INCIDENTE CON LA POLICÍA

La Chama también comentó en el programa de Magaly Medina que, si Cueva la llega a demandar por difamación, ella mostraría todas las pruebas que tiene, tanto conversaciones por redes sociales como llamadas.

“Yo mostraría los chats. Es más, él antes de irse a Rusia, que se iba al mundial, yo había ido a cenar a un restaurante y él llegó. Yo estaba con unos amigos (…) él comenzó como a acosarme, me escribía por WhatsApp”, comentó la modelo venezolana.

Luego continuó con: “Él (Cueva) le contó a ella (su esposa) que, saliendo del restaurante, cuando todos nos íbamos, él nos jaló a todos, y luego nos paró la policía, ya era tarde. Como él ya había tomado en el restaurante y para no soplar por la máquina, pues le pagó al policía. Nadie tenía dinero en efectivo, solo yo tenía 20 soles para mi taxi y 100 dólares (…) luego, él me dijo que le preste los 100 dólares y se los di”.