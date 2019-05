'La Chama' sobre Romina Lozano: "Creo que en sus fotos siempre hay Photoshop"

Síguenos en Facebook

Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', habló sobre la actual pareja de Nicola Porcella, Romina Lozano, y aseguró que ya olvidó al exchico reality.

"No la conozco, estuve de vacaciones y si tengo una opinión de ella, se la daré en persona. A mí no me interesa ser la enamorada de alguien, solo quiero disfrutar la vida. Nicola es el pasado, yo olvido rápido", manifestó la modelo venezolana al ser consultada si sentía celos de la nueva novia de Nicola Porcella.

Asimismo, Alexandra Méndez destacó la belleza de Angie Arizaga y cuestionó a Romina Lozano al señalar que usa mucho Photoshop en sus fotos.

"Angie me parece superguapa, he visto muchas veces a Angie, pero no a Romina y, bueno, creo que en sus fotos siempre hay Photoshop", comentó la exchica reality a Trome.