Luego de amplias críticas por sus comentarios polémicos, aún continúa en carrera. El actor británico Liam Neeson, protagonista del docudrama “La Lista de Schindler” (ganador del Óscar), entre otras películas que lo llevaron a las alfombras rojas del cine, es una figura que ha pasado por más de un altibajo, informó Infobae y The Irish Post. Este mes celebrará su cumpleaños 69.

Creció en medio de la violencia, fue boxeador y docente, antes de conocerse mejor a sí mismo y valorar tu talento como actor de cine. Nació un 30 de enero en la cuna de una familia católica de la ciudad de Ballymeena, Irlanda del Norte, hoy Nesson es uno de los artistas más importante en Hollywood.

Fue uno de los testigos de las tensiones entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. También supo de compañeros y compañeras que pasaron por la violencia del Domingo Sangriento (Bloody Sunday), jornada de manifestaciones por los derechos de las mujeres y el encarcelamiento sin juicio de presuntos miembros de los grupos paramilitares IRA.

Liam Nesson es embajador de buena voluntad de UNICEF. Antes de ser actor, quiso especializarse como matemático. (Foto: AFP)

“Soy un niño que creció en Irlanda del Norte, donde hubo 30 años de guerra. Viví allí durante la mitad de ese tiempo, y tuve colegas y amigos de la infancia que se involucraron en la violencia sectaria”, dijo cuando promocionaba la película “Venganza bajo cero” en 2019. Además, en una entrevista a Irish Central, comentó que “nunca” deja de pensar en esa época, pues es parte “de su ADN”.

Cuando tenía nueve años, supo, por anuncio de su sacerdote, de un taller de boxeo. Se inscribió y tuvo tanto éxito que dejó de lado la carrera de la actuación para equilibrar el tiempo entre el deporte y los estudios escolares. A los 17 años, ya estaba compitiendo en un ring de box hasta que a los 16 sufrió una conmoción cerebral en plena pelea.

“Esos años de boxeo y entrenamiento, a veces tres o cuatro veces por semana, me dieron una ética de trabajo. Si quieres algo tienes que luchar por ello y trabajar para lograrlo”, aseguró a Huffington Post.

Cinco años antes de entrar a la escuela de artes Belfast Lyric Players’ Theatre, donde empezaría su carrera como actor de cine, según The Irish Post, Nesson trabajó como profesor y cuenta como anécdota que golpeó a uno de sus estudiantes.

“Un niño en particular no quería calmarse, quería interrumpir a toda la clase. Así que me acerqué a él y le pedí que saliera del aula y se quedara afuera. Lo siguiente que hizo fue sacar un cuchillo (…) Mi reacción fue darle un puñetazo, lo que no debería haber hecho, pero me sentí amenazado”, dijo al medio irlandés, y también agregó que lo reprendieron por el hecho.

En 1971, se matriculó en Queen’s University en Belfast, pero se retiró para trabajar en una cervecería. Hasta 2009, recibió un Doctorado Honoris Causa en el mismo lugar.

Incluso en esos años, sufrió un accidente que hoy lo hace rechazar cualquier papel cinematográfico que se relacione motocicletas y riesgo. En el 2000, al chocar con un ciervo en motocicleta, giró con rudeza en la carretera y cayó en una pendiente de 3 mil metros. Salió gravemente herido y los médicos estaban preocupados por que sobreviviera: se rompió la pelvis en dos lugares.

Luego de un amorío que no funcionó con la actriz Helen Mirren, Liam Nesson tuvo una romántica historia con la actriz de cine Natasha Richardson que terminó en matrimonio en 1994. Tuvieron dos hijos.

Richardson, hija del director Rony Richardson y Vanessa Redgrave, falleció en 2009, con 45 años, después de pasar por una caída mientras esquiaba en Québec con su esposo. Ella se rompió la cabeza y luego de agonizar por horas falleció de muerte cerebral.

“Lo que realmente aprendí sobre todo lo que ocurrió es a vivir y amar todos los días como si fuera el último. Porque, algún día, lo será”, dijo Nesson, quien nunca se pudo recuperar de la pérdida y se refugia a tiempo completo en su trabajo como actor, reportó Infobae.





CAUSANDO POLÉMICA

El año pasado, Nesson contó en una entrevista una anécdota de hace 40 años: estuvo deambulando por las calles para “matar” a un “negro bastardo” después de enterarse de la violación de una amiga por un hombre afrodescendiente, informó AFP.

“No soy racista”, dijo, pero muchas de sus palabras resonaron en el medio, a pesar de las disculpas que pidió el actor al día siguiente en la televisión, y pusieron su carrera al borde del abismo.

Al respecto, la directora afroamericana Ava DuVernay sostuvo que Neeson es un símbolo del “privilegio blanco”. En las redes sociales, muchas personas pidieron que sus escenas en “Hombres de negro” sean grabadas con otro actor.

“No te sorprendas si alguien ya no quiere trabajar contigo”, dijo la actriz Regina King, en una entrevista con The Independent.

Su reputación también estuvo en riesgo, cuando causó polémica por una declaración sobre la ola de acusaciones sobre abusos sexuales en la industria cinematográfica. “Una especie de caza de brujas”, dijo en una entrevista de la televisión irlandesa, aseguró Infobae.

“Son cosas infantiles”, dijo Liam Nesson sobre el caso Dustin Hoffman, actor y comediante estadounidense.

Hoffman fue denunciado por acosar sexualmente en rodajes de cine a varias mujeres. Según los medios, dos de ellas eran menores cuando ocurrió la agresión.





