La India alaba a su ahijada artística: "Daniela Darcourt es talentosa y muy humilde" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La India, talentosa y aplicada ahijada artística de Celia Cruz, no lo pensó dos veces cuando decidió amadrinar a Daniela Darcourt tras escucharla sobre un escenario y verse reflejada en ella cuando aún la fama le era esquiva. La cantante de “Mi mayor venganza” se encuentra en Lima para presentarse hoy en el evento “Una noche de salsa” y reafirmó su admiración por la joven intérprete peruana, a quien quiere como a “una hija”.

“Daniela tiene ángel, y eso te permite tener el paquete completo para destacar. Una cantante no debe tener miedo a expresar sus sentimientos, a poder compartir esas emociones que tan profundamente hay en tu alma y corazón. Si lo logras, puedes brillar, y por eso el pueblo peruano la ha escogido”, dijo la artista.

HUMILDAD

La cantante de origen puertorriqueño le sigue encontrando virtudes a la Darcourt, a quien considera como una joven artista peruana de gran proyección internacional.

“Tu puedes tener la gran voz y el cuerpo más bello; pero la salsa no es eso, debes poseer algo más, un don, una dulzura, eso que te permite que te ganes al pueblo. Que tengas paciencia para caminar aquí en el Perú y que digan ‘Ay, Daniela’ y que te puedan abrazar, besar y que digan ‘Esta es nuestra artista. Daniela tiene eso de Celia (Cruz) y de La India. Además de ser talentosa, es muy humilde; una muchacha que se crió sin padre, que cada vez que sale a trabajar en la discoteca ese dinerito que gana va y se lo lleva a su familia para darle de comer”, agregó.

AFP

La India hace una pausa, se emociona, se le humedecen los ojos y contagia el sentimiento a su ahijada. “Disculpen, son cosas que también a mí me tocan el corazón porque yo lo hago y lo sigo haciendo con mi familia”, afirmó la diva, quien cumplió 50 años.

AGRADECE

Daniela, la sensación local de la salsa, abrumada por los halagos, aprovecha la oportunidad para pedir apoyo para todos los talentos que se desarrollan en el Perú.

“A los artistas aquí nos toca un trabajo a diario, bastante duro y complicado. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas y no en el talento en específico; pienso que en algún momento la prensa y los medios en general se pondrán la camiseta para apoyar la carrera del artista y no en enfocarse en la vida personal, el qué dirán, en los dimes y diretes. Hay mucha gente talentosa con todas las herramientas para destacar que esperan su oportunidad”, dijo la joven cantante.

EN EL BARRIO

La India no disimuló su emoción cuando relató que llegó hasta La Victoria para conocer el barrio de su ahijada. “Conocí a todos sus amigos que la vieron desde chiquita, que la apoyan y que se emocionan con sus triunfos. Ella ha traído mucha felicidad a la juventud peruana, eso me tocó el corazón y eso me emociona”, finalizó la intérprete.

CIFRA

23 años tiene la cantante peruana que ha merecido el respaldo de La India.