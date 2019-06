La pregunta que hizo perder a 'Chiquito' Flores en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exportero Juan 'Chiquito' Flores contó su verdad tras someterse al polígrafo en 'El Valor de la Verdad', en donde no ganó ningún premio al responder de manera falsa la pregunta número 18.

El exarquero respondió preguntas relacionadas con las acusaciones que le realizó su expareja Nataly Jara, a quien agredió por un ataque de celos, y sobre algunos aspectos de su vida.

El conductor del programa, Beto Ortiz, le preguntó: "¿Continúas amando a Nataly?". Flores respondió con un "no".

La respuesta terminó siendo falsa. El presentador de televisión le recomendó dejar de amar a una persona a quien agredió porque el amor no te lleva al hospital ni te genera lesiones.

"Eso significa que la respuesta verdadera es sí. Déjame decirte, Juan, que si tú sigues amando a una persona a la que agredes, más vale que dejes de amarla. Seguramente, si Nataly está viendo este programa dirá 'ya no me ames, porque si me vas a amar así, mejor deja de hacerlo'. Si el amor te lleva al hospital, te deja moretones, traumas, entonces deja de amar", expresó Ortiz.

LAS PREGUNTAS REALIZADAS A 'CHIQUITO' FLORES

1. ¿Le mordiste el cuello a tu expareja?

Sí - VERDAD.

2. ¿Intentaste estrangular a tu expreja?

No - VERDAD.

3. ¿Agrediste a tu expareja por un ataque de celos?

Sí - VERDAD.

4. ¿Le encontraste a Nataly mensajes de otro hombre?

Sí - VERDAD.

5. ¿Le dejaste marca en el cuerpo a Nataly para que viera el hombre que la cortejaba?

Sí - VERDAD.

6. ¿Rompieron por celos 6 celulares Nataly y tú?

Sí - VERDAD.

7. ¿Eres un hombre agresivo?

Sí - VERDAD.

8. ¿Tienes problemas con el alcohol?

Sí - VERDAD.

9. ¿Te contó tu madre que tu padre le pegaba?

Sí - VERDAD.

10. ¿Has sido pandillero?

Sí - VERDAD.

11. ¿Te recurseas vendiendo tamales?

Sí - VERDAD.

12. ¿Te había denunciado Nataly anteriormente?

Sí - VERDAD.

13. ¿Has agredido a otra mujer?

Sí - VERDAD.

14. ¿Consideras que la ministra de la Mujer se aprovecha de tu popularidad?

Sí - VERDAD.

15. ¿Pensaste en ahorcarte cuando estuviste en la celda?

Sí - VERDAD.

16. ¿Crees que Nataly está siendo influenciada por su madre?

Sí - VERDAD..

17. ¿Te gustaría retomar tu relación con Nataly?

Presionaron el botón rojo. Cambio de pregunta: ¿Te duele que te digan 'matón'?

Sí - VERDAD.

18. ¿Continúas amando a Nataly?

No - FALSA.

MIRA EL PROGRAMA COMPLETO