La respuesta de Maluma a críticas por subir video junto a un cachorro león

El artista colombiano Maluma no se amilanó para responder los cuestionamientos contra suya por subir un video que lo registra cargando y besando a un cachorro león.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Vivir bailando" negó que el animal sea su mascota como muchos de los cibernautas pensaban, lo cual motivó las críticas.

Especificó que cuando grabó las imágenes estaba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado", manifestó.

Como se recuerda, Maluma es uno de los artistas que colabora con la fundación. Incluso, alguno de los cachorros llevan su nombre como "Maluma Baby" y "Maluma Mía".

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales.¿Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?, ¿por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?, ¿por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación? Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", mencionó.