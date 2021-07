Esaú Reátegui, el popular tiktoker conocido como ‘La Uchulú', decidió interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales. Incluso, el querido personaje se animó a darles algunos consejos.

Esto luego de que uno de los usuarios de Instagram le pidiera un consejo para no darle importancia a los malos comentarios.

“Los malos comentarios siempre van a estar ahí, pero mientras tú estés feliz por todo lo que estés haciendo, que el resto no importe. Siempre con educación y respeto. Solo ríete de lo que te dicen”, respondió el popular tiktoker.

‘La Uchulú’ y su respuesta a los malos comentarios. (Foto: Instagram)

“Recuerda siempre que detrás de ese comentario hay una persona que quizás esté sufriendo y tenga mucho rencor en su corazón. Tú siempre responde con amor”, agregó en su historia de Instagram, donde aparece muy sonriente junto a un amigo.

Por otro lado, uno de sus seguidores le preguntó si ‘La Uchulú' era solo un personaje o si él en realidad es gay o transexual. “Yo soy una linda flor”, fue la primera respuesta que dio Esaú con un emoticón de risa.

“Soy un chico que hace el personaje de una mujer, que lleva por nombre ‘Uchulú', claro un personaje que no hace daño a nadie, mucha gente me pregunta mis pronombres. Yo no tengo problema alguno que me traten de él o ella, la verdad yo me siento bien con tal de que no sea con el fin de faltarme al respeto, todo bien”, agregó el querido personaje de Tik Tok.

'La Uchulú' responde a las dudas de sus seguidores en redes. (Foto: Instagram)

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

‘La Uchulú’ sorprendió al jurado con su presentación en ‘El Artista del año’

‘La Uchulú’ se reforzó con Linda Caba y Melody para competir en la gran final de “El Artista del Año”, conducido por Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)