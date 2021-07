El tiktoker Esaú Reátegui, que saltó a la fama por personifica a la divertida ‘Uchulú’, aseguró que no teme que su personaje se desgaste con el tiempo porque siempre trata de renovarse. Es más, anunció que vendrían algunas sorpresas.

“No creo que “La Uchulú” se desgaste porque siempre trato de que mi personaje se renueve. Mi personaje baila, canta, y se vendrán cosas nuevas. Yo sigo, no paro. Y lo importante para mí es que yo me sienta bien haciendo lo que hago”, señaló Esaú Reátegui.

‘La Uchulú’ fue invitada al programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde junto a la cantante y paisana Ruth Karina dieron batalla contra sus rivales Pedro Loli y Amy Gutiérrez. Ella dejó en claro que no conquista por el estómago.

“Nunca había cocinado en la televisión, me puse nerviosa, pero me encantó. Ruth Karina se desesperó conmigo porque no sé cocinar. Pero, igual, aunque no se sepa cocinar, la gente de la selva tiene el sabor en las manos”, señaló sobre su participación.

“Cuando hago videos cocinando es solo seguir al pie de la letra lo que indica mi mamá, pero yo no sé cocinar. Mi mamá tiene una sazón única y me enseñó a cocinar, pero yo no aprendí... No (conquisto por el estómago), lo mío no es la cocina, lo mío es la lectura, las matemáticas, el canto. Yo no conquisto por el estómago, yo conquisto siendo atento a los detalles”, agregó.

Aprovechó la oportunidad para llenar de halagos a su compañera de competencia en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche, y reveló que le ha dado varios consejos para llevar su carrera artística.

“Ruth Karina me parece una gran cantante, una extraordinaria persona. El tiempo que hemos compartido ella me ha dado muchos consejos, que tenga los pies sobre la tierra, que hay mucha gente que se va a querer aprovechar de mí... yo soy consciente de todo eso. Soy consciente, también, de que el público es quien te va a calificar y aceptar, y que nosotros trabajamos para ellos”, dijo la ‘Uchulú’ quien reveló que ya tiene el corazón flechado.

