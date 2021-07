El actor cómico Esaú Reategui Wong, popularmente conocido como ‘La Uchulú' usó las historias de su cuenta oficial de Instagram para responder las preguntas que le hicieron sus seguidores, y una de ellas fue de alguien que le contó que no podía “salir del clóset”, lo que significa que nadie sabe que tiene una opción sexual distinta.

“Ya llegará ese momento, trabaja en tu confianza, en tu autoestima, disfruta cada cosa que hagas como si fuera el último de tu vida. Las decisiones que a ti te hagan feliz es la que más importan”, fue el consejo que escribió en la mencionada red social.

“Que nadie te diga cómo tienes que ser, simplemente sé tu mismo, pero siempre con respeto y mucha educación, con valentía de afrontar muchos obstáculos. Las etiquetas del mundo no te deben afectar, créeme que encontrarás el momento indicado donde puedas expresar y soltar esa mochila pesada y ya no habrá más clóset”, agregó.

‘La Uchulú’ también recibió la pregunta de una usuaria que tenía baja su autoestima por su apariencia física y que no se sentía bien consigo misma.

El personaje que pertenece al elenco de ‘El reventonazo de la chola’ decidió no pasar por alto dicha consulta y también le dio un consejo, apoyado con su propia historia de vida.

“Amor, te digo algo. Todos somos hermosos, todos somos únicos, personas realmente especiales. Conversa esto con tu mamá, tu mejor amigo o con la persona que tengas mucha más confianza, te va a entender y ayudará mucho”, contestó.

En la publicación de ‘La Uchulú', aparece con uno de sus mejores amigos, quien le ayudó en los peores momento que vivió y siempre la escucha.

“En esta fotito tengo a una personita muy especial para mí, que me ha ayudado desde el principio, también he tenido muchas inseguridades de mí mismo y las sigo teniendo, siempre le comento a él y siempre charlamos muy amplio y eso me hace sentir muy bien. Él ve todas las cosas bonitas de mí, que yo sesgado por mis inseguridades no veo”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO