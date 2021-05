Esaú Reategui Wong, popularmente conocido por su personaje conocido como ‘La Uchulú', regresó este domingo 16 de mayo a la ciudad de Pucallpa, en la región de Ucayali, para reencontrarse con su madre luego de su participación en ‘El Artista del Año’ y el ‘Reventonazo de la Chola’, ambos programas producidos en América Televisión.

La influencer compartió, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, el momento en que se encontraba viajando desde Lima a la ciudad que la vio nacer y donde inició su popularidad.

‘La Uchulú’ destacó que dejó la fría y húmeda Lima para dirigirse hacia el calor de la selva. “Ya extrañaba este clima”, escribió en la mencionada red social.

“Estamos llegando a la mansión, qué lindo vivir acá, ya extrañaba todo esto. Ahí está mi mamá con la familia”, dijo cuando grababa una historia y se acercaba a su madre en su hogar.

‘La Uchulú’ fue criticada por interpretar “Sangre caliente”

En la tercera gala de “El artista del año”, ‘La Uchulú’ tuvo como refuerzo a la cantante Ruth Karina, ambas fueron las encargadas de ponerle el ritmo selvático a la noche con la canción “Sangre caliente”.

“Bravo ‘Uchulú’ a línea de jueces. Gracias Ruth Karina, tu arte no está en tela de juicio, pero te pido que acompañes a ‘Uchulú’ mientras escucha el veredicto hacía ella”, comentó Gisela antes de darle pase a Santi Lesmes.

Crítica de Santi Lesmes

El jurado español cuestionó que la también integrante de “El Reventonazo de la Chola” haya interpretado canciones de la selva en las tres galas que se han realizado hasta el momento.

“Uchulú, te voy a pedir un favor. Es la tercera gala seguida que la producción te pone un ritmo de la selva. El artista del año no es un artista de la selva, es el artista de costa, sierra y selva. Por favor, pido que no te pongas tres galas haciendo el mismo género. La verdad que ya nos saturaste”, sentenció Lesmes.

Janet Barboza, quien estuvo como jurado vip, decidió otorgarle un punto adicional a ‘La Uchulú’, además la felicitó por su carisma en el escenario.

“Cada década salen personajes como tú, Uchulú, con tanto carisma. Te siento genuino, eres muy natural y sin duda la cámara te ama. Espero que estar en un medio como la televisión no te haga perder eso genuino que eres. A mí me ha encantado (su presentación), me inspiras mucha ternura”, expresó la popular ‘Rulitos’.

