Lady Gaga causó preocupación por su caída durante concierto en Las Vegas (VIDEO)

¡Auch! La cantante Lady Gaga preocupó a sus millones de seguidores al sufrir una aparatosa caída desde el escenario durante su último concierto en Las Vegas.

La intérprete de Shallow y Poker Face decidió compartir el escenario con uno de sus fanáticos; sin embargo, no calculó que al momento de saltar a los brazos del chico, este perdería el equilibrio y ambos caerían de la tarima.

Para tranquilidad de todos, ni la ganadora del premio Oscar ni su joven seguidores sufrieron heridas de gravedad y Lady Gaga pudo continuar con su espectáculo.

Sin embargo, para que nunca olvide este desafortunado momento, los asistentes al show subieron los videos de la caída en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

— ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019