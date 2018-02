Lady Guillén revela logro profesional y anuncia apoyo para mujeres agredidas (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La conductora de televisión Lady Guillén contó que tras haber celebrado su graduación por culminar sus estudios en Derecho, será oficialmente abogada para el Día de la madre.

En declaraciones para diario Correo, la figura de televisión señaló "Me costó mucho terminar mis estudios. Terminé hace poco mi curso de titulación, la quincena de marzo comienzo un curso de colegiado y para el Día de la madre soy oficialmente abogada".

Además, Lady Guillén seguirá con sus proyectos personales como instalar un local para brindar apoyo psicológico y legal a las mujeres que sufren agresión en nuestro país.

Lady Guillén contó que para fines de mayo o máximo julio, abrirá una casa ambulatoria con atención de 24 horas donde las mujeres que sufren agresión podrán acudir para empezar de nuevo y recibir atención psicológica y legal para denunciar de forma gratuita.

Lady Guillén mencionó que está invirtiendo sus ahorros para este proyecto y que por el momento no ha convocado a a alguna institución para hacerlo, pero quizá más adelante sí necesite apoyo.

"Yo lo he pasado, cuando yo me escapé, no tuve a dónde ir y por no tener a dónde ir regresaba a las manos de este sinvergüenza. Por eso, yo me pongo en los zapatos de esta mujer violentada y por eso que esta casa estará abierta las 24 horas. Si cualquier persona quiere salir de la violencia, va a tener una puerta a la cual tocar y le voy a abrir", reveló Lady Guillén.