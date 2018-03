Lady Guillén confirma que está embarazada y revela difícil episodio que vivió su bebé (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La conductora Lady Guillén ya no pudo ocultar más su felicidad y confirmó en su programa de hoy que se encuentra embarazada.

Ante la ola de rumores tras su regreso a la televisión, la conductora de 'Tengo algo que decirte' se animó a revelar que tiene ya casi cuatro meses de embarazo y espera que sea una niña para llamarla como su 'mamita' Victoria, quien falleció hace algunos meses.

"Dios decidió llevársela y ya mi madre no está acá, pero durante ese proceso de esperar su recuperación recibí una noticia dos días antes del fallecimiento de mi madre. Me entero que estaba embarazada, que estaba gestando. (...) Cuando mi 'mamita' se va, se va contenta sabiendo que me dejaba acompañada", dijo visiblemente afectada Lady Guillén.

Asimismo, la conductora no pudo evitar quebrarse en vivo al recordar que la partida de su abuela la llevó a una profunda tristeza que afectó la salud de su bebé. Sin embargo, pudo recuperarse con el apoyo de su pareja y decidió esperar que su bebé estuviera estable para anunciar que se convertirá en madre.