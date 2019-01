Lady Guillén y Erick Sabater protagonizaron tensa discusión en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Lady Guillén señaló que Erick Sabater y 'Coto' Hernández no merecen estar en la televisión porque no son ejemplo de nada, la expareja de Michelle Soifer respondió asegurando que "ella no es quién" para determinar eso.

Tras la respuesta del modelo dominicano, la conductora de 'Tengo algo que decirte' entabló un enlace telefónico con Erick Sabater para aclarar el tema. Sin embargo, en ningún momento los involucrados pudieron llegar a un acuerdo.

"Quiero que entiendas cómo me siento después de haberte escuchado en una posición desafiante. No me pareció ni me gustó que digas 'quién es ella', sentí que no era nadie", sostuvo muy ofuscada Lady Guillén.

"A mí tampoco me gustó cuando tú te referiste a mi persona que no podía estar en la televisión y yo simplemente con todo el respeto que te mereces, no creo que es la forma correcta", manifestó Erick Sabater.

Finalmente, la también abogada continuó cuestionando a Erick Sabater por tratar de victimizarse ante los hechos. Por su parte, Erick Sabater optó por cortar el enlace telefónico con el programa de Lady Guillén.