En la última edición de Dilo Fuerte, se dio a conocer una nueva denuncia en contra del doctor Fong. Esta revelación llega tras la trágica muerte de la Muñequita Milly, quien falleció luego de someterse a una liposucción con este médico, generando una fuerte polémica en torno a su práctica médica.

“El doctor me operó mal y él me volvió a operar para arreglar lo que hizo mal, pero siguió mal. Me hizo una lipoescultura y me quedó atrás un bulto en la parte baja de la espalda y ese bulto él me lo volvió a operar a costo cero porque era un error de él [...] el doctor me hizo la operación para operar y no se arregló”, dijo la denunciante





Samahara Lobatón llegó a un acuerdo con el dr. Fong para no revelar lo grave que estuvo tras intervención

La trágica pérdida de Muñequita Milly tras su operación realizada por el doctor Fong continúa generando consternación. En este contexto, Ethel Pozo ha realizado una sorprendente revelación que involucra al polémico médico y a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

“Experiencia no es un story que alguien ponga. Ayer escuché que la diseñadora Cinthia Vigil decidió al parecer operarse con este doctor porque vio una historia de Samahara Lobaton y creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que una de las personas que llegó a un acuerdo para no decir lo grave que estuvo, fue Samahara Lobatón”, reveló Ethel Pozo.

Luego continuó con: “me da tanta pena que la diseñadora no lo haya sabido antes, cuando todos en el medio sabemos de eso, que se llegó a un acuerdo... es irresponsabilidad”.

A este comentario, se le sumó Brunella Horna quien afirmó que, muchas veces, muchos famosos no se pueden quejar de las atenciones, ya que todo lo adquirido es por canje. “Como responsabilidad de influencer tienes que reclamar”, acotó la rubia.