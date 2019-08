Laura Bozzo al cumplir 68 años: Lo más hermoso es haber cambiado la vida de la gente

Síguenos en Facebook

Este lunes, la popular conductora de televisión en México, Laura Bozzo, cumplió 68 años y se animó a contar algunos aspectos de su vida tras conocerse que su expareja Cristian Suárez mantiene una relación seria con una argentina.

Desde Acapulco, la conductora de televisión aseguró encontrarse tranquila y en paz con ella misma, pues ha aprendido a valorar las cosas simples y dar gracias a Dios por cada amanecer.

Incluso, dijo que no le gusta los regalos de cumpleaños, ya que siente placer cuando comparte con las personas de menos recursos.

"Creo que lo más hermoso que me ha dejado la vida es la sensación de haber cambiado la vida de otras personas. En mi cumpleaños a mí no me interesa que me regalen nada, a mí lo que me interesa es regalarle a los demás. Nadie sabe el placer que puedes sentir compartiendo con la gente que menos tienes", declaró la presentadora en diálogo con Infobae México.

De otro lado, Laura Cecilia Bozzo Rotondo reveló que está evaluando una propuesta de ingresar a la política en el Perú. Además, manifestó que se encuentra trabajando en varios proyectos de televisión.

"Tengo una propuesta, es cierto. Estoy evaluando. También es cierto que es muy complicado que yo pueda aceptar o sea todavía no hay nada claro porque yo amo la tele, amo lo que hago (...). Pero, si realmente yo viera que mi presencia en determinado momento ayudaría a mi país que amo, que es Perú, definitivamente evaluaría la posibilidad de sacrificarme", enfatizó.