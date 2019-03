Laura Bozzo anuncia que pronto estará de visita en el Perú: "Solo recibo muestras de amor"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Laura Bozzo anunció a través de su cuenta de Twitter que pronto estará de visita en el Perú tras responder a un usuario, quien le dijo que jamás escuchó sobre las discrepancias entre un mexicano y peruano.

"No sé de donde sacan esas mentiras, amo Perú y siempre me han tratado con tanto cariño. Pronto estaré de visita", escribió en la mencionada red social.

La presentadora de televisión indicó que no ha sentido "ningún tipo de odio" en Perú ni en México y que solo recibe "muestras de amor" en ambos países.

"Nunca he sentido ningún tipo de odio ni en Perú ni en México al contrario salgo por todos lados y solo recibo muestras de amor y por eso estoy agradecida no se donde están los que me odian se esconden en las redes que me lo digan en la cara", se lee en Twitter.

Laura Bozzo también respondió a otro usuario que le escribió: "¿Tú no eras mexicana? Come tu taco nomás, provecho".

"Ignorante, soy tan peruana como mexicana y a mucha honra, está bien", respondió la conductora de televisión.