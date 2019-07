Laura Bozzo asegura que no demandará a Latina tras su paso por 'El Valor de la Verdad'

Síguenos en Facebook

Laura Bozzo aseguró que no demandará a Latina por la emisión del último sábado del programa 'El valor de la verdad', donde se sentó en el sillón rojo por tercera vez.

Pese a que su abogado contó que la conductora de televisión estaba evaluando una posible demanda, la llamada 'Abogada de los pobres' negó tajantemente tomar acciones legales contra canal 2.

"Nunca hable de demandar a Latina, eso no tiene pies ni cabeza. Yo firmé un contrato y no sé de dónde sacó tremenda mentira ese abogado. Eso es falso", declaró Laura Bozzo a Perú 21.

Asimismo, Laura Bozzo señaló que prefiere no tener mayores problemas legales con su expareja, Cristian Zuárez, a quien le deseó que sea muy feliz.

"Los dos cometimos errores. Las relaciones toxicas tiene que ser cortadas y así fue. Que sea muy feliz, que le vaya muy bien y se case. Si él no me toca más, yo no me meteré con él", manifestó Bozzo.